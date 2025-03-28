В Челябинске в честь Дня театра готовят мастер-классы и экскурсии

Не обойдется без премьерных спектаклей

Официально День театра прошел 27 марта, но в Челябинске праздничные мероприятия решили продлить до конца недели. Так, в пятницу, субботу и воскресенье в городе проведут экскурсии по закулисью, уроки актерского мастерства и тематические лекции. Обзор на выходные составил корреспондент ИА «Первое областное».

В Челябинском театре драмы праздновать будут 29 марта. Здесь готовят экскурсию по зданию драмы с локациями, которые открылись после капитального ремонта театра, и архивом реквизита спектаклей. Также обещают лекцию о костюме, мастер-класс по созданию эскиза театрального костюма и знакомство с самыми старыми афишами. Возрастное ограничение на все мероприятия — 12+.

В этот же день в Молодежном театре артист Виктор Федосеев проведет мастер-класс по актерскому мастерству (12+). Он покажет цирковые практики, помогающие раскачивать эмоции и раскрепощаться на сцене.

В Публичке 29 марта проведут творческую встречу «Челябинск театральный» (18+). Челябинцы смогут задать свои вопросы артистам о переживаниях, творческом пути, необходимых качествах.

В Камерном театре в субботу проведут экспериментальный концерт «Седьмое чувство. Музыка в темноте» (18+). На малой сцене зазвучит виолончель, чтобы зрители смогли под звуки музыки осознать и переработать свои мысли и эмоции.

В субботу и воскресенье в Mini театре сыграют премьерный спектакль «Анна Каренина» (16+) по роману Льва Толстого. Артисты не связывали показы с Днем театра, но чем не подарок для зрителей в честь такого события.

Напомним, накануне Дня театра корреспондент ИА «Первое областное» побывал в закулисье Театра кукол и пытался узнать, оживают ли куклы по ночам.