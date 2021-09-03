В Челябинске в честь Дня города пройдет хлебосольный фестиваль

На площадке гостям предложат национальные блюда народов Урала и экзотическое варенье

В челябинском парке им. Гагарина 4 сентября состоится областной фестиваль «Челябинск Хлебосольный». Гостями и участниками мероприятия станут жители Златоуста,​ Челябинска, Верхнего Уфалея,​ Троицка, Коркино, Копейска, Сосновского, Ашинского, Кунашакского​, Пластовского, Саткинского районов.

Начнется мероприятие на сцене летнего театра, там пройдет праздничный концерт и театрализованное представление «Каравай. Дружба Народов», на них выступят творческие коллективы со всей области.

Центром фестиваля станет огромный рушник — большой хлебосольный стол, на котором гости смогут попробовать блюда множества народностей и национальностей Южного Урала. Угостившись за столом, можно будет поучаствовать в развлекательной викторине о культурных и кулинарных обычаях уральских народов или понаблюдать за конкурсом​ «Варенья и Соленья», где жюри выберет из сотни рецептов самое вкусное варенье. Участники представят самые разные, порой удивительные виды варенья. От более привычных — из вишни, крыжовника, брусники, малины и земляники — до экзотических: из лимона и грейпфрута, базилика, зеленых помидоров, из дыни, банана, фейхоа и грецкого ореха.

Событие пройдет в Челябинске уже в десятый раз, и в этом году оно приурочено к 285-летию Челябинска.

Начнется празднование в 12:00 у сцены Летнего театра в Центральном парке им. Гагарина. Вход свободный.