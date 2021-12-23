В Челябинске в 2022 году завершат капитальный ремонт Нового художественного театра

Средства на это заложены в областном бюджете на следующий год

В Челябинске несколько лет длится ремонт здания Нового художественного театра. В 2020 году была отремонтирована входная группа и сделан пандус. А летом 2021 года министерство культуры области запустило голосование: челябинцы могли выбрать, какой культурный объект будет капитально отремонтирован в рамках государственной программы «Развитие культуры Челябинской области». В голосовании участвовал и НХТ, но горожане отдали предпочтение Детской художественной школе искусств.

Однако в бюджете на 2022 год нашлись средства на капитальный ремонт театра, в том числе и новых помещений, которые были переданы учреждению весной этого года.

Напомним, для нужд НХТ были приспособлены помещения на Свердловском тракте, ранее принадлежавшие Федеральному агроинженерному центру Российской академии наук. На 1200 квадратных метрах разместят гаражи, склад, репетиционную базу и технический цех НХТ.