В Челябинске в 13‑й раз пройдет фестиваль-лаборатория «Человек театра»

Свои спектакли на Южном Урале покажут 11 коллективов

Через месяц, 26 февраля, в Челябинске стартует фестиваль «Человек театра». Творческая лаборатория пройдет на Южном Урале уже в 13‑й раз, а спектакли в 2026 году покажут сразу 11 коллективов. Все постановки уже опубликованы на сайте Нового художественного театра.

Откроет фестиваль спектакль «Деловые люди» (12+) по сказкам Бориса Шергина. Работу исполнят московские артисты Сергей Старостин и Татьяна Бондаренко. Также 26 февраля Камерный драматический театр Вологды покажет работу «Вешние воды» (12+) по Тургеневу.

В пятницу, 27 февраля, НХТ представит драматический спектакль «Золотая карета» (16+). На следующий день «Театральный ковчег в Дубраве» из Сергиева Посада покажет историю об одиночестве под названием «Телеграмма» (16+), а драмтеатр Наума Орлова представит «Обломова» (16+).

В первый день марта петербургский театр «Монплезир» сыграет «Пиковую даму» (12+) Пушкина, а пермский коллектив «У моста» — комедию «Тевье-молочник» (12+). На следующий день ереванский театр «Метро» представит спектакль «Главное, чтобы не было скучно» (12+), а студия «Куклы и люди» из Лобни — работу «Пиросмани, Пиросмани...» (16+).

Завершится фестиваль 3 марта. В этот день челябинцам покажут «Пугачева» (16+) пермского театра кукол «Туки-Луки» и «Кару Карамазовых» (18+) Ульяновского драматического театра имени Гончарова.

Спектакли в Челябинске будут играть на сценах трех театров: НХТ, драмы имени Наума Орлова и Камерного.