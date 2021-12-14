С понедельника, 13 декабря, все культурные учреждения региона получили разрешение продавать не 50, а 70 процентов билетов. Напомним, ограничения по заполняемости залов были введены региональным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 30 октября.
«50 процентов билетов на все детские предновогодние спектакли уже проданы. Сейчас театры могут добавить еще 20 процентов, и это здорово. Наши спектакли смогут посмотреть еще больше зрителей», — заявил министр культуры региона Алексей Бетехтин на итоговой пресс-конференции.
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