В Челябинске устроят распродажу детских книг

Издательство «Самокат» отдает тиражи со скидкой 70%

В субботу и воскресенье, 6 и 7 августа, в усадьбе Рябининых в Челябинске состоится гаражная распродажа издательства «Самокат». Больше сотни детских книг будут продавать со скидкой до 70%.



Первое независимое детское издательство, одно из крупнейших в России, устраивает гаражные распродажи регулярно. В этом году тур по городам России включает Уфу, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск и Челябинск. Представители «Самоката» сообщают, что привезут в Челябинск и старые тиражи (со скидкой до 70%), и новинки, и хиты (со скидкой 20%).



Из хитов и новинок на распродаже будут: «Вафельное сердце» Марии Парр, «История старой квартиры» Александры Литвиной, «Дети ворона: 1938 год» Юлия Яковлева, «Жужа и Коровка спасают малютку» Морони Лиза, «Летняя книга» Ротраут Бернер и другие. Из старенького привезут «Семейный альбом Тираннозавра Тони» Майка Бентона, «Мы — Разбойниковы» Сири Колу, «Черти лысые» Артема Ляховича и еще много книг. Стоимость новинок со скидками составит от 560 рублей, изданий прошлых лет — от 150 рублей.



Гаражная распродажа пройдет в усадьбе Рябининых в субботу и воскресенье, 6 и 7 августа. Начало в 12 часов.



