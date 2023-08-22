В Челябинске устроят последний компотник

Арт-группа Fansociete делает тусовку с плетением дредов и маркетом локальных брендов

Челябинское объединение Fansociete устраивает последнюю вечеринку-компотник в баре Hoppy Mondays. Главная фишка — несколько десятков литров компота из яблок и ягод, которым будут угощать гостей.

На двух этажах паба будет работать маркет челябинских брендов с дизайнерской одеждой, украшениями ручной работы и картинами. Параллельно пройдет книжно-цветочный своп. Можно приходить со своими домашними растениями и книгами для обмена.

Прямо на вечеринке будут делать яркий маникюр и плести дреды.

Такой большой вечеринкой арт-группа Fansociete решила закрыть формат компотника, с которого они начинали. Все, чтобы переключиться на новые креативные проекты и вечеринки.

Старт — 26 августа в 16:00 и до ночи. Вход свободный, 18+.