В Челябинске устроят концерт прогрессивной рок‑музыки

Музыканты из Москвы и Екатеринбурга будут играть импровизационный авангардный джаз

В рок-клубе OZZ 25 августа стартует нетипичный для заведения концерт — играть будут прогрессивный рок и джаз-фьюжен. В группу на один вечер соберутся московский бас-гитарист Антон Горбунов, трубач-импровизатор из Екатеринбурга Александр Рудовский и музыканты из Челябинска.



Концерт устраивают почти без репетиций, поэтому будет много импровизации. Все участники спонтанного джаз-банда — опытные музыканты, которые много лет играют на российских и западных сценах. Например, Антон Горбунов сейчас — резидент московского клуба Алексея Козлова, ведущего российского клуба независимой джаз-музыки.

Программа состоит из композиций разных жанров — от рио и прогрессивного рока до авангардного джаза. В общем, того, что обычно называют «интеллектуальной музыкой» со сложным построением, необычными тембрами и нестандартными музыкальными размерами.

Вечер прогрессивной музыки «Prog-сюита» стартует 25 августа в 19:00, 0+.