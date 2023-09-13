В Челябинске устроят гаражную распродажу книг

Издательство «МИФ» будет три дня распродавать литературу

С 15 сентября в челябинской арт-галерее Ларисы Депершмидт стартует трехдневная гаражная распродажа издательства «МИФ». Здесь же устроят лекции о книгах и искусстве.



Издательство «Манн, Иванов и Фербер» представит на распродаже нон-фикшен по искусству, психологии и личностному росту, зарубежную литературу, комиксы и детские развивающие книги.

Параллельно с распродажей пройдут лекции. Искусствовед Мария Герай расскажет о музах великих художников, а копирайтер издательства «МИФ» посоветует, как начать писать о книгах.

Старт — 15 сентября в 14:00 и до 20:00. 16 и 17 сентября гаражная распродажа работает с 11:00 до 20:00. Лекции пройдут в воскресенье, 17 сентября. Вход свободный.