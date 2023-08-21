В Челябинске устроят фестиваль моды и стиля

В программе модный показ, актерский тренинг и игра в сквош

26 августа в креативном кластере Svoboda2 стартует модный фестиваль «Аникин» с хендмейд-маркетом, модным показом челябинских брендов, игрой в сквош и уроками по стилю.

Под фест выделят сразу четыре площадки. В лектории откроют основную сцену, где устроят показ местных брендов с комментариями от стилиста и концерт хедлайнера — финалиста шоу «Битва каверов», автора песен Наташи Красновой — KIRILL.

Параллельно во дворе кластера откроют выставку Евгении Ивановой. На экспозиции художница проведет мастер-классы по написанию картин в разных техниках: вином, текстурной пастой и маслом.

На открытом корте в это время профессиональный тренер будет учить гостей фестиваля играть в сквош, а ребята из студии «М-театра» проведут актерский тренинг.

Фест будет идти с 12:00 до 19:00 в креативном кластере на Свободы, 2. Вход свободный, 16+.