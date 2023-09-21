В Челябинске устроят еще один «последний» летний фестиваль

Праздник приурочили к идущему в Германии Октоберфесту

В челябинском музыкальном баре «ФортеПьяно» решили устроить еще один летний фестиваль. Его главная тема — стартовавший в середине сентября немецкий Октоберфест.



Во дворе рюмочной шеф-повар будет готовить немецкие закуски: картофельный салат, колбаски и другие несложные, но сытные блюда на огне.

Параллельно будет идти концерт группы Swing 402: на аккордеоне и гитарах они будут играть баварские плясовые мелодии, а после выступления откроют танцпол, где диджей Metra будет играть старый европоп.

Мини-фестиваль стартует 23 сентября в 16:00 в баре «ФортеПьяно» на Кировке. 18+