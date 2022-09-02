В Челябинске устроит шоу автор экспериментов для программы «Галилео»

Нет, это не Александр Пушной

3 сентября в Челябинске с бесплатным научным шоу выступит Алексей Иванченко — изобретатель, инженер и телеведущий. Алексей является постановщиком шоу в жанре развлекательной науки. В частности, он разработал большинство экспериментов для шоу «Галилео», которое вел Александр Пушной. В субботу Алексей приедет на фестиваль науки и технологий «Будущее уже здесь».



Научное шоу «Как мыслит изобретатель?» Алексея Иванченко начнется в 15:30 возле ДК «Новосинеглазово». Физик расскажет, как явления природы помогают найти новые инженерные решения. И все это в сопровождении зрелищных экспериментов.

Выступление Алексея Иванченко — не единственное, ради чего стоит съездить в Новосинеглазово. Также здесь соберутся инженеры и ученые, чтобы доступным языком рассказывать о науке. На лекции на главной сцене поговорят, какое будущее у стекла, что такое аэрогели или ультразвуковой контроль.

В физической гостиной проведут научные эксперименты с детьми: будут замораживать предметы в кипящем азоте и писать секретные послания, как делали это шпионы. На площадке «Кванториума» соберут роботов и авиамодели, а еще дадут померить VR-очки, с помощью которых погружаешься в виртуальную реальность.

И это еще далеко не все: в программе научные квизы для родителей и детей (в 14:30 и 18:30), просмотр короткометражных научно-популярных фильмов и геймкроссинг, где желающие обмениваются настольными играми.

Фестиваль пройдет в честь 30-летия завода ОМК. Подробная программа — в соцсетях завода «Трубодеталь». Вход свободный, фестиваль пройдет с 12:00 до 21:00 на площади возле ДК «Новосинеглазово».

О других мероприятиях в эти выходные читайте в афише.