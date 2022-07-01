В Челябинске устраивают прогулку на роликах в вечерних костюмах

Роллеры проедут 15 км

2 июля челябинские роллеры организуют «Светскую прогулку». Участникам предлагают прокатиться на роликах в вечерних нарядах: в платьях, смокингах или строгих костюмах. В таком виде преодолеют около 15 км.



«Темп будет прогулочный, поэтому за сохранность своих нарядов и за то, что с вас сойдет семь потов, можете сильно не переживать», — рассказывают представители сообщества «Роллеры Челябинска».

Совместные вылазки роллеры устраивают нескольку раз в неделю, по пятницам проходят ночные прогулки. Тематические выезды устраивают раз в несколько лет — как-то ребята катались в пижамах и свадебных платьях..

Старт заезда — 2 июля в 17:00, встреча — у памятника Курчатову. В случае дождя мероприятие перенесут — для прогулки нужен сухой асфальт.

О других событиях этого уик-энда — в афише.