В Челябинске установят холодильник для буккроссинга

Точка обмена книгами откроется в сквере у педуниверситета

В Челябинске готовят к открытию новую точку для обмена книгами. В литературном сквере, на пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского, появится красный холодильник, где будут храниться книги для обмена.



У педагогического университета уже установили скамейки с QR-кодами, которые ведут на электронные книги, а 22 марта там появится и полка-холодильник для бумажных книг.





Созданием книжного сквера занимаются общественники из проекта «Перезагрузка».

Принести или взять книгу с необычной полки может любой с 22 марта, проект стартует в 14:00, а на открытии обещают рассказать необычную историю красного холодильника, но пока держат ее в секрете.

До этого в Челябинске уже были точки обмена книгами: две полки буккроссинга открывал клуб читательского мастерства «Читалка», одну установили в Творческом кластере Svoboda2 в кофейне «Крем сода» и в ТРК «Куба» в художественной галерее «Паркер».