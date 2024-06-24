В Челябинске установили еще два фортепьяно под открытым небом

На них можно сыграть, даже если не знаешь нот

В Саду камней и амфитеатре сквера Студенческих отрядов перед ЮУрГУ в Челябинске появились пианино, на которых могут сыграть все желающие челябинцы. Об этом на аппаратном совещании мэрии рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Их установили в прошедшую пятницу. Инициаторами «уличных клавиш» стали сами челябинцы, которые обратились в администрацию района.

«Если эта инициатива найдет положительный отклик у жителей, мы рассмотрим варианты установки инструментов в других скверах. Единственное необходимое условие — наличие навеса», — отметил глава района.

Напомним, первое открытое пианино появилось в Челябинске в 2023 году, автором идеи стал экоактивист Дмитрий Закарлюкин. Затем инструменты цвета маджента установили в Новосинеглазово и на Алом поле. С подобным проектом выступила и администрация Златоуста: в конце прошлого лета первое в городе уличное пианино установили на улице Мира.