В Челябинске у «Родника» открылся ресторан «Гриль Хаус»

Это заведение московской сети

В ЖК «Манхэттен» начал работать ресторан «Гриль Хаус». Сейчас это единственное в Челябинске заведение от большой московской сети. Созвучные названия в городе встречаются часто, но они к столичной франшизе отношения не имеют.



В помещении на Труда, 176 открыли просторный зал с круглыми столиками и креслами. Интерьер оформили граффити и винными стеллажами. В глубине зала оборудовали детскую комнату за панорамным стеклом: родителям отлично видно, что происходит.

«Гриль Хаус» специализируется на приготовлении блюд на мангале. На углях жарят свинину, ягненка, форель. Также есть экспресс-меню, куда включили блюда, которые подают максимально быстро: супы, пасту, салаты и шашлыки. Отдельно подготовлено детское меню. Средний чек — около 800 рублей.

Через стену от «Гриль Хауса» открывают еще одно заведение: в соседнее помещение переезжает бар Greenery Татьяны Мизюриной.

Отметим, что заведение столичной сети «Гриль Хаус» уже не первый раз открывается в Челябинске. Пять лет назад точка столичной сети работала на фуд-корте ТРК «Горки».