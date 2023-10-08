В Челябинске у кинотеатра «Победа» построят ледовый городок с драконами

Мэрия объявила соответствующий аукцион

В Челябинске на площадке напротив кинотеатра «Победа» на Комсомольском проспекте возведут ледовый городок к Новому году. «Встречать» гостей городка будут фигуры Деда Мороза и Снегурочки, в самом городке установят ледяные фигуры драконов — символа 2024 года. Аукцион на выполнение работ по монтажу и демонтажу городка объявила администрация Челябинска. Контракт размещен на сайте Госзакупок.

Помимо ледяных фигур Деда Мороза и Снегурочки, на площадке установят интерактивную скульптуру «Трон-Дракон», композицию «Беззубик», горку с фигурой Змея Горыныча, горку в форме корабля, лабиринт «Танцующий дракон» и воронку со скульптурой «Драконьи яйца».

В центре ледового городка установят большую праздничную ель.

Кроме того, ледяные горки для детей установят в сквере им. Чингиза Айтматова на улице Молодогвардейцев.

Начальная стоимость контракта — три миллиона рублей. Заявки принимаются до 16 октября. Победитель аукциона должен будет не только возвести городок, но и содержать его, а затем демонтировать.

Темой главного ледового города на площади Революции в этом году станет «Малахитовая шкатулка» — именно этот вариант набрал наибольшее количество голосов жителей Челябинска. Заключать контракт на его возведение планируется в ноябре.