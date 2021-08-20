Ольга Ильинична Сумина поблагодарила всех, кто поддержал идею и принял участие в осуществлении этого проекта: административное, финансовое, художественное.
Ольга Ильинична Сумина
«Когда ко мне первый раз пришли эти молодые ребята из фонда «Бирюзовый» и предложили поставить памятник Петру Ивановичу, я даже растерялась. И очень удивилась: они ведь совсем молоденькие, не работали с губернатором Суминым, но решили вот таким образом его фигуру увековечить. Я им очень признательна», — с волнением рассказала Ольга Сумина Первому областному информационному агентству.
На вопрос, похож ли художественный образ на Петра Ивановича, вдова губернатора ответила уверенно: «Конечно, похож! Разве вы не видите, какой красивый? Ему тут примерно 42—43 года. Памятник удался, на мой взгляд».
На церемонии открытия выступили коллеги, старинные друзья Петра Сумина: Анатолий Литовченко, Валентин Буравлев, Константин Струков.
Президент компании «Южуралзолото» Константин Иванович Струков
Константин Струков получил от инициатора проекта президента благотворительного фонда «Бирюзовый» Кирилла Чиглинцева медаль за особый вклад в благотворительность. Чиглинцев отметил, что на памятник собирали всем миром, были пожертвования и по 50, по 100 рублей.
Константин Струков стал основным инвестором и внес четыре миллиона рублей.
«Это было очень трудное время — конец 1990-х, начало 2000-х. Все разваливалось, было очень тревожно, хаос, неразбериха. И именно Петр Иванович сумел нас всех консолидировать и сохранил экономику области. Мы сегодня сюда пришли не по приказу, а по зову сердца. Сумин во всех нас оставил неизгладимый след. Он человек-созидатель. Сегодня мы ставим точку в трагической истории 2000-х», — сказал Константин Струков.
В завершение церемонии челябинцы возложили к памятнику цветы.