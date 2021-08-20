В Челябинске торжественно открыли памятник первому губернатору Петру Сумину

В церемонии приняли участие вдова Ольга Сумина, друзья и коллеги, представители Законодательного собрания области

В торжественной обстановке под музыку духового оркестра на Красной площади перед Историческим музеем Южного Урала в присутствии десятков горожан был открыт памятник первому губернатору Челябинской области Петру Сумину.Ольга Ильинична Сумина поблагодарила всех, кто поддержал идею и принял участие в осуществлении этого проекта: административное, финансовое, художественное.

Ольга Ильинична Сумина

«Когда ко мне первый раз пришли эти молодые ребята из фонда «Бирюзовый» и предложили поставить памятник Петру Ивановичу, я даже растерялась. И очень удивилась: они ведь совсем молоденькие, не работали с губернатором Суминым, но решили вот таким образом его фигуру увековечить. Я им очень признательна»,

— с волнением рассказала Ольга Сумина Первому областному информационному агентству.

На вопрос, похож ли художественный образ на Петра Ивановича, вдова губернатора ответила уверенно:На церемонии открытия выступили коллеги, старинные друзья Петра Сумина: Анатолий Литовченко, Валентин Буравлев, Константин Струков.

Президент компании «Южуралзолото» Константин Иванович Струков

«Это было очень трудное время — конец 1990-х, начало 2000-х. Все разваливалось, было очень тревожно, хаос, неразбериха. И именно Петр Иванович сумел нас всех консолидировать и сохранил экономику области. Мы сегодня сюда пришли не по приказу, а по зову сердца. Сумин во всех нас оставил неизгладимый след. Он человек-созидатель. Сегодня мы ставим точку в трагической истории 2000-х»,

— сказал Константин Струков.

Константин Струков получил от инициатора проекта президента благотворительного фонда «Бирюзовый» Кирилла Чиглинцева медаль за особый вклад в благотворительность. Чиглинцев отметил, что на памятник собирали всем миром, были пожертвования и по 50, по 100 рублей.Константин Струков стал основным инвестором и внес четыре миллиона рублей.В завершение церемонии челябинцы возложили к памятнику цветы.