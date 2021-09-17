В Челябинске торжественно откроют Арт-сквер на набережной за филармонией

Запланированы выступления музыкантов, фокусника и аниматоров

В субботу, 18 сентября, в Челябинске продолжаются мероприятия, приуроченные к юбилею города. На новой набережной за Концертным залом Прокофьева пройдет праздничное открытие Арт-сквера. Центром празднования станет новый амфитеатр, который закончат к этому времени.



С 12:30 в сквере начнутся представления фокусников и ходулистов, для детей будут работать аниматоры. В завершение вечера на сцене амфитеатра выступят диджей, челябинские музыкальные группы и танцевальные коллективы.

Голодные по прогулочным пространствам челябинцы уже успели облюбовать новую набережную. Здесь гуляют компаниями, семьями, иногда поодиночке, а вечером бывает не протолкнуться.

Празднование на набережной начнется в 12:00, вход свободный.