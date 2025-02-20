В Челябинске сыграют все симфонии Бетховена

Музыканты симфонического оркестра будут переосмыслять классику

В Челябинской филармонии 20 февраля стартует новый проект — «Бетховен. Переосмысление». В течение двух театральных сезонов музыканты сыграют все симфонии Людвига ван Бетховена. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.

Инициатор цикла концертов — художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Челябинской области Алексей Рубин. По его словам, Бетховен — авангардист своего времени, который стал вдохновением для многих поколений композиторов.

«Бетховен звучит современно и в наши дни. Мне бы хотелось, чтобы публика переосмыслила свое отношение к нему», — отметил дирижер.

Один концерт будет посвящен одной симфонии. Также классику дополнят композициями современных авторов. В филармонии корреспонденту ИА «Первое областное» по секрету рассказали, что некоторые произведения даже еще не дописаны.

Первый концерт будет посвящен Симфонии № 3 «Героической». Также челябинцы услышат музыкальные интерпретации композитора Родиона Щедрина и Концерт для фортепиано с оркестром № 4 Бетховена, где будет солировать московский пианист Юрий Фаворин.

Ранее корреспондент ИА «Первое областное» побывал на первой открытой репетиции симфонического оркестра. Музыканты повторяли Бетховена.