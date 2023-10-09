В Челябинске сыграют спектакль с живой куклой

Двигающаяся кукла с мимикой неразлучна с актером

С 14 октября в Челябинск с гастролями приедут Мария Михалева и Енот из томского Театра живых кукол «2+КУ». Кукла Енота сделана по особой технологии, у нее есть мимика и она умеет делать мелкие движения: вздыхать, пожимать плечами и улыбаться.



На малой сцене челябинского Театра кукол им. Вольховского Мария и Енот будут играть 13, 14 и 15 октября по три спектакля в день. Постановки будет две — «Читаем с Енотом» (6+) для маленьких зрителей и «Автостоп» (12+) для детей постарше.





14 сентября в 20:00 и 15 сентября в 18:00 пройдет творческая встреча с Марией Михалевой и Енотом и поэтический концерт, где актриса и кукла будут читать стихи.

Философия томского театра в том, что кукла неразлучна со своим актером. Енота собрали специально под руку актрисы Марии, все спектакли они играют вместе. Относятся к Еноту и другим куклам из Томска как к одушевленным зверькам с характером, душой и индивидуальностью.

Таких живых кукол придумал мастер Владимир Захаров, он же основал «2+КУ». Всех кукол он сделал совместно с актерами.