В Челябинске сыграют премьерный спектакль «Хармс: история о Чудо_Творце»

Все роли исполнят дети

«Театральное пространство свободы» готовится показать очередную премьеру — постановку о чуде, выполненную в формате спектакля-комикса в девяти картинах. История рассчитана на зрителей от шести лет, но и актерами выступят не профессиональные артисты, а дети.

Несмотря на юный возраст, все действующие лица знают свое дело: юные актеры учились и готовились, чтобы отыграть на сцене живые эмоции. Спектакль станет их дебютом.

Как рассказали в театральной студии, сюжет «Хармса» повествует о чудотворце, который живет в наше время и уже не творит чудес. Он знает, что обладает магическими силами, что может совершить любое чудо, но почему-то он этого не делает.

Премьера пройдет 5 октября на сцене театра «Манекен». Возрастное ограничение 6+.