В Челябинске сыграют иммерсивный спектакль по Достоевскому

Постановкой «Матреша» откроет сезон «Театральное пространство Свободы»

14 августа в «Театральном пространстве Свободы» в креативном кластере Svoboda2 открывается сезон. Иммерсивный спектакль «Матреша» в постановке Алексея Тетюева основан на романе «Бесы» Федора Достоевского.



Особенность иммерсивного театра в том, что в спектакль полностью вовлекают зрителей: с героями можно говорить, им подыгрывать. Сцены нет, и зрители и актеры находятся в одном пространстве.





Из всех героев Достоевского в центре внимания Ставрогин — трансформация его личности, страхи и душевные терзания. В ролях — ученики «Театрального пространства Свободы» и актеры театра «Манекен».





Контекст и обстоятельства событий, о которых повествует роман, режиссером переосмыслен: герои здесь ездят на иномарках, напевают песни современных групп и пользуются «Телеграмом».

14 августа спектакль сыграют дважды, в 13:00 и в 18:00, в театральном пространстве креативного кластера Svoboda2, корпус 10. Билеты по 400 рублей. В следующий раз «Матрешу» покажут только в ноябре.

Больше событий в эти выходные, 13 и 14 августа, — в нашей афише.