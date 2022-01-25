В Челябинске студенты и Татьяны смогут бесплатно посетить парк «Россия — Моя история»

Акция действует один день

В День студента 25 января в мультимедийном парке «Россия — Моя история» действует акция для всех студентов. По студенческому билету вход в современный выставочный комплекс будет бесплатным.



Акция действует для учащихся любой формы обучения, поэтому посетить парк могут и очники, и заочники.

Еще 25 января отмечается Татьянин день, поэтому для всех Татьян вход в этот день тоже свободный, нужно только предъявить документ.

Напомним, что сейчас в парке работает выставочный проект «Русский Север и открытие Антарктиды», а также в залах проводят тематические экскурсии «Роль женщины в СССР» и «От Ломоносова до Менделеева: университеты и просвещение в России».