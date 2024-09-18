В Челябинске ставят спектакль по пьесе Дмитрия Богославского

«13 первых правил баскетбола, сформулированные Джеймсом Нейсмитом» превратились просто в «Правила»

В челябинском Театральном Пространстве Свободы готовят премьеру — спектакль «Правила». Как рассказали в студии, сюжет основан на пьесе белорусского драматурга и режиссера Дмитрия Богославского.

Пьеса «Правила» известна в театральном пространстве как «13 первых правил баскетбола, сформулированные Джеймсом Нейсмитом». И если в реальной жизни Джеймс был создателем баскетбола, то в пьесе вы не увидите ни его судьбу, ни то, как он стал тренером. Спектакль о людях, наших современниках, о тяжелых взаимоотношениях между родными, друзьями, знакомыми.

Как гласит аннотация, действие будет разворачиваться обычным вечером в обычной квартире во время празднования дня рождения. Но действующие персонажи, две семейные пары друзей, превращают уютное и спокойное торжество в выяснение отношений. Это настоящий кровавый и жестокий бой, игра на выживание, где каждый играет по своим правилам.

Премьера состоится 24 и 26 сентября. Возрастное ограничение 18+.