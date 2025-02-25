В Челябинске ставят спектакль «Плотник»

Постановка появится в студии-театре «Манекен»

В студии-театре «Манекен» Челябинска готовятся к премьере «Плотник» (16+) по одноименной пьесе Лидии Головановой. Как сообщают в театре, режиссером выступит Роман Ворожцов.

Главная героиня постановки приезжает каждое лето в летний дом, который называет «шалаш 2,10 на 2,65 метров». Каждый раз этот шалаш из сосны стоит в саду и обычно не занимает девушку. Но иногда в жизни так бывает, что нас начинают интересовать вещи, которые раньше не привлекали внимание. Постановку условно назвали циклом действий, приводящих в порядку.

«Стремление к порядку — одна из главных целей каждого человека. Мы стремимся к гармонии во всех сферах своей жизни — на работе, в семье, в отношениях. Желание достичь идеала настолько огромно, что мы редко задумываемся о том, что действительно важно для нас», — объясняют задумку спектакля в студии.

Премьерные показы пройдут 5 и 6 апреля в студии-театре «Манекен».