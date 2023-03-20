В Челябинске ставят спектакль «Дни Савелия»

Премьера состоится в театре «Манекен» накануне 60‑летнего юбилея театра

Спектакль «Дни Савелия» по книге Григория Служителя ставит один из основателей театра «Манекен» Анатолий Морозов, который специально для этого на несколько дней приехал в Челябинск.



«Дни Савелия» — это первый роман актера Григория Служителя о жизни кота в современной Москве (премия «Большая книга» — 2019). Повествование ведется от лица бродячего кота, который родился в одной из московских подворотен и наблюдает жизнь людей. Автор признавался, что написал книгу после смерти своей любимой кошки, в память о ней. Город, его темные и парадные уголки, странное поведение странных людей, приключения, лишения, выгоняния — в книге описано со здоровой дозой жизнелюбия, искренности и иронии.



Роман критиковали за то, что кот слишком человеческий, его рефлексии не похожи на кошачьи (много ли вы знаете о рефлексиях у кошек?), но книга своего читателя нашла. Режиссер Анатолий Морозов, который давно уехал из Челябинска и работает в Санкт-Петербурге, сам написал инсценировку по книге и ставит спектакль в театре, к созданию которого он имеет самое непосредственное отношение: он был его первым режиссером.



«…маска кота исчезнет и растает грань, разделяющая людей и котов. И станет неважно — так кто же ты, Савелий, кот или человек? История кота обернется историей молодого человека со всеми привычными каждодневными проблемами, размышлениями, сомнениями, надеждами, радостями», — так рассказывают о спектакле его создатели, которые не увидели ничего криминального в том, что кот Савелий слишком похож на человека.



Кроме Анатолия Морозова над спектаклем работают композитор, народный артист России Григорий Гоберник (Москва), автор картин и сценографии Ирина Бируля (Санкт-Петербург), художник по костюмам Алина Яковлева (Санкт-Петербург). Премьера назначена на 30 и 31 марта.

