В Челябинске ставят современную пьесу об отцах и детях, с трупом в машине

Премьера спектакля «Человек в закрытой комнате» состоится в фойе Молодежного театра 20 и 21 января

«Как только я прочитал пьесу, сразу понял, что мне для постановки необходимо какое-то замкнутое пространство. Дверной проем в фойе для этого идеально подошел. Пространство в данном случае — как метафора. Оно символизирует пограничную зону между жизнью и смертью, между прощанием с прошлым и принятием настоящего, между разными состояниями героини»,

— пояснил режиссер Радион Букаев.

«Идея пьесы родилась у нее после прочтения газетной статьи. Там писали о проблеме, с которой сталкиваются жители российской глубинки. Люди часто вынуждены самостоятельно возить своих умерших близких от морга к моргу, чтобы собрать какие-то справки, документы, потому что там не налажен сервис предоставления похоронных услуг. Мне давно хотелось рассказать о различии между нашими поколениями, а точнее, про поколение детей, отцы которых потеряли свою страну. Им часто было не до детей. Пустота, которая во многих из нас, во многом следствие именно этих историй. И, собственно, об этом пьеса»,

— говорит Татьяна Загдай.