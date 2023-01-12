В Молодежном театре готовят к премьере спектакль по пьесе современного драматурга Татьяны Загдай «Человек в закрытой комнате» (18+). Это одна из двух пьес, отобранных в репертуар театра после режиссерской лаборатории «Контур Любимовки», которая проходила летом 2022 года.
Сюжет о том, как девушке из Москвы (со всем полагающимся снобизмом) приходится хоронить отца, умершего в родном провинциальном городе, на лаборатории был разыгран прямо в фойе Молодежного театра. И режиссер Радион Букаев (ТЮЗ, Казань) принял решение так и играть. Спектакль состоится в нижнем фойе театра, действие развернется фактически в дверном проеме.
«Как только я прочитал пьесу, сразу понял, что мне для постановки необходимо какое-то замкнутое пространство. Дверной проем в фойе для этого идеально подошел. Пространство в данном случае — как метафора. Оно символизирует пограничную зону между жизнью и смертью, между прощанием с прошлым и принятием настоящего, между разными состояниями героини», — пояснил режиссер Радион Букаев.
Эмоциональный отклик зрителей, которые видели эскиз, разговор с драматургом Татьяны Загдай, которая специально приехала на лабораторию в Челябинск и признавалась, что пьеса написана в том числе и на личном опыте, острая реакция критиков и актеров — все это дало основание главному режиссеру Молодежного театра Ивану Миневцеву включить спектакль в репертуар.
«Идея пьесы родилась у нее после прочтения газетной статьи. Там писали о проблеме, с которой сталкиваются жители российской глубинки. Люди часто вынуждены самостоятельно возить своих умерших близких от морга к моргу, чтобы собрать какие-то справки, документы, потому что там не налажен сервис предоставления похоронных услуг. Мне давно хотелось рассказать о различии между нашими поколениями, а точнее, про поколение детей, отцы которых потеряли свою страну. Им часто было не до детей. Пустота, которая во многих из нас, во многом следствие именно этих историй. И, собственно, об этом пьеса», — говорит Татьяна Загдай.
Спектакль по этой же пьесе с мая 2022 года идет в челябинской студии-театре «Манекен».
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