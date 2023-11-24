Детскую сказку «Руслан и Людмила» в театре песочной анимации «Скарабей» готовят к премьере накануне новогодних праздников. Как рассказал главный режиссер Роман Прецер, это классический игровой спектакль с актерами на сцене и анимационными спецэффектами.
«Мы сохранили сюжетную линию, убрав разве что слишком кровавые моменты, чтобы и маленькие дети могли спокойно смотреть. Пушкинский текст сохранен в оригинале, у нас поэт выступает одним из героев, рассказчиком, вместе с няней Ариной Родионовной. Ведь „Руслан и Людмила“ для молодого Пушкина была первой поэмой, с которой он начинал как профессиональный писатель», — пояснил постановщик спектакля Роман Прецер.
В роли Пушкина — актер театра Максим Хорошенин, который по внешним данным и типажу удивительно похож на знаменитого поэта. По словам режиссера, авторский текст Пушкина, буквально каждая строчка, будет визуализирован анимационными проекциями, чтобы у зрителя не оставалось вопросов и все было максимально понятно.
В театре планируют сыграть вечерние премьерные спектакли 20, 21 и 22 декабря, а далее — в режиме новогодних каникул. После каникул «Руслан и Людмила» останется в репертуаре театра.
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