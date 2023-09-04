В Челябинске ставят первый спектакль про метеорит

Премьера состоится в ноябре в Камерном театре

Пьесу о метеорите написал по заказу Камерного театра драматург, ученик Николая Коляды Ринат Ташимов. К ее постановке приступил режиссер Олег Хапов.



«Пьеса, основанная на реальных событиях, связанных с падением Челябинского метеорита. Ее рабочее название звучит так: „Вроде легче“. Речь пойдет, конечно, не столько о космическом явлении, сколько о том, как изменились судьбы людей в связи с падением метеорита», — рассказал директор Камерного театра Павел Михайлов.

Поставить на сцене историю о Челябинском метеорите решили в Камерном театре. Это будет первый спектакль о памятном космическом явлении, прославившем Челябинскую область больше десяти лет назад.Премьера запланирована на ноябрь 2023 года.