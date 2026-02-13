В Челябинске ставят оперу «Снегурочка» с уральским колоритом

Над новым спектаклем работает российско-белорусская команда

На сцене Челябинского театра оперы и балета 21 и 22 марта состоится премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Снегурочка» (12+). Произведение, которое сам автор называл своей «Девятой симфонией» и лучшим творением, на Южном Урале обретет новое сценическое прочтение, поделились в пресс-службе театра.

Над оперой работает объединенная российско-белорусская команда, постановщиком выступила главный режиссер Большого театра Беларуси Анна Моторная.

«Территория Южного Урала населена представителями разных культур. Наша идея была в использовании визуальных кодов разных субкультур — немного от русских, башкир, марийцев, мордвы. Народ в спектакле будет представлен несколькими этническими группами. Хотя это не буквальная трансляция костюма, а переработанная, с использованием современных технологий», — поделилась художник по костюмам Татьяна Лисовенко.

Сценическое пространство превратится в подобие малахитовой шкатулки. Мотивы самоцветов и традиционных орнаментов станут лейтмотивом оформления.

Музыкальное руководство осуществляет дирижер Евгений Волынский, визуальный облик спектакля формируют художник-постановщик Андрей Меренков, художник по костюмам Татьяна Лисовенко, хореограф Наталья Москвичева, заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова отвечает за свет.

После двух премьерных показов спектакль повторят 16 апреля.