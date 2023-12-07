В челябинском театре «Манекен» идут последние репетиции перед премьерой новогоднего спектакля Игоря Бармасова «Скрудж. Сны» (6+) по мотивам повести Чарльза Диккенса. Премьера запланирована на 16 декабря.
Главного героя зовут Скрудж, это очень богатый, злой и страшно жадный субъект. У него нет ни родных, ни друзей. Он никого не любит и никому не доверяет. У всех Рождество, а у него какой праздник? Даже праздновать не с кем. Авторы спектакля предлагают подсмотреть его сновидения. Потому что во сне человек спокойно перемещается во времени, становится ребенком, мечтает о хорошем, а если чего-то боится, то вызывает сочувствие. По замыслу режиссера Бармасова, духи снов попытаются разбудить в Скрудже доброго и светлого человека.
Завтра, 8 декабря, в театре «Манекен» состоится паблик-ток о Диккенсе и о новом спектакле с режиссером Игорем Бармасовым и художником Екатериной Ламыкиной (вход свободный, по записи).
«Мы поделимся идеями, замыслом спектакля, покажем макет декораций и эскизы костюмов. Это будет не доклад, а уютный разговор. И пусть этот чудесный писатель станет очередным поводом побыть вместе и что-то открыть, понять, почувствовать про нас самих и про окружающий мир», — говорит Игорь Бармасов.
Рождественская история «Скрудж. Сны» будет идти в «Манекене» до конца декабря и в январские каникулы.
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