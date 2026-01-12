В Челябинске ставят иммерсивный спектакль «Проведение в сны»

Глаза и уши зрителей закроют повязкой и наушниками

Челябинское Театральное Пространство Свободы в январе представит иммерсивный спектакль «Проведение в сны» (12+). Постановка позиционируется как первый в городе проект, полностью построенный на тактильных и аудиальных ощущениях.

Как рассказали в студии, постановка — почти медитация. Особенностью спектакля станет формат входа в зал: зрителям предстоит закрыть глаза повязкой, надеть наушники и довериться проводникам, чтобы начать путешествие. Авторы предлагают погрузиться в мир детских сказок и воспоминаний, создавая атмосферу, схожую с моментом засыпания под тихий голос близкого человека.

В Пространстве Свободы говорят, что спектакль призван вернуть взрослую аудиторию в состояние детства. Премьерный показ состоится 25 января, затем работу повторят 14 февраля.