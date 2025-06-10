В Челябинске ставят бэби-спектакль по мотивам пьесы Чехова

«Вишневый садик» покажут 17 и 18 июня

Челябинский Молодежный театр решил познакомить самых маленьких зрителей с творчеством Антона Чехова. Так родился премьерный спектакль «Вишневый садик» (0+), вдохновленный пьесой знаменитого писателя.

Как рассказали в театре, спектакль создавали для самых юных челябинцев, которые только делают первые шаги и учатся говорить. Специально для них решили подготовить теплую и уютную историю, которая бы стала приятным первым знакомством с театром.

«Спектакль — это игровое пространство, где малыши вместе с актрисами окунутся в атмосферу беззаботного детства, побегают по зеленой травке, переждут дождик под большим дачным столом и попьют с букашками душистого чаю. Взрослые заметят отсылки к большому произведению, а дети будут окутаны уютом нежности и живой музыкой», — рассказали в театре.

Это вторая работа в Молодежном режиссера Александра Малышева и художницы Марии Гладких. Зимой они поставили новогоднюю историю «Ёлоська».

Премьерные показы назначены на 17 и 18 июня. Затем постановку сыграют 24 августа.