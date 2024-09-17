В Челябинске ставят балет-водевиль «Гусарская баллада»

Премьера назначена на ноябрь

В Челябинском театре оперы и балета очередная премьера — балет «Гусарская баллада». Впервые он появился на подмостках оперного в 1981 году и шел пять лет. Какие изменения ждут спектакль композитора Тихона Хренникова, рассказали в театре.

Фото: пресс-служба Челябинского театра оперы и балета

Обновленную версию балета ставят Сергей Бобров и Юлиана Малхасянц: они уже работали с челябинским театром над балетами «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Эсмеральда», а в 2011 году обращались к «Гусарской балладе» в Красноярске. Тогда хореографы создали уникальное либретто с цитатами из пьесы «Давным-давно» Александра Гладкова и «Записок кавалерист-девицы» Надежды Дуровой, ставшей прототипом главной героини. Челябинцам тоже покажут все эти необычные вставки.

«Это патриотический спектакль о силе русского оружия. Не станем открывать тайн, но для постановки на челябинской сцене мы изменили финал, он будет соответствовать сегодняшнему времени. Каким бы комедийным ни был этот балет, несмотря на веселость и легкость, его генеральная идея „выстреливает“ в конце», — поделились хореографы.

Помимо балетной труппы, в спектакле будут участвовать солисты оперы и хор: в постановку вставили много вокальных номеров, а певцы наравне с танцорами будут делать поддержки и учить хореографию.

Музыку для балета создавал и правил правнук Тихона Хренникова, создателя оригинальной постановки. Уже известно, что Тихон Хренников — младший включил в партитуру музыку из кинофильма «Гусарская баллада» и балета «Наполеон Бонапарт».

Удивят челябинцев и исторической точностью костюмов. Также в балет добавили такие эффекты, как театр теней, видеопроекцию, военный реквизит: сабли, гильзы, ружья и пушки.

Фото: пресс-служба Челябинского театра оперы и балета

Премьера пройдет 2, 3, 27 и 28 ноября.