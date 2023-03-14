В Челябинске стартуют кинолектории для незрячих

Встречи состоятся в рамках проекта «Незримое кино»

В Челябинской библиотеке для слабовидящих и слепых будут крутить советскую классику с тифлокомментариями: «Иван Васильевич меняет профессию» и «Любовь и голуби». Фильмы представят известные кинематографисты Южного Урала.

Кинематографисты расскажут об уникальной советской киношколе, об истории создания фильмов, интересных фактах со съемочной площадки. Можно будет пообщаться и задать лекторам из Киноцентра имени С. А. Герасимова любые вопросы. Такие кинолектории — это новый формат социальной адаптации людей с особенностями зрения.

17 марта состоится просмотр и обсуждение фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», его представит телережиссер Вадим Шагабутдинов. 21 марта фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» обсудит со зрителями его ученик — кинорежиссер Юрий Волкогон («Здравия желаю!», «Сказка на ночь», сериала «Серебро»).

Фильмы для кинолекториев предоставлены киноконцерном «Мосфильм».