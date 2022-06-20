В Челябинске стартуют экскурсии в GoGreenCenter

В главном пункте приема мусора «Разделяйки» готовят экспозицию

С 20 июня волонтеры «Разделяйки» начнут экскурсии в пункт приема вторсырья. Специально для этого на площадке GoGreenCenter готовят экспозицию.



Здание, где находится GoGreenCenter, строили как автопарковку. Долгое время здесь были склады рынка «Европа — Азия», а пару лет назад помещение передали экоактивистам. С тех пор в ангаре принимают пластиковые бутылки, картон, стекло и другое вторсырье. Собранное сортируют и готовят на сдачу на заводы по переработке, например на «Втор-Ком», где плавят пластиковые бутылки.

Бесплатные экскурсии по центру готовят для детских лагерей, но присоединиться к группам могут взрослые. Расскажут, сколько мусора отправляет на свалку одна семья в месяц и во что можно переработать разные виды вторсырья, те же пластиковые стаканчики.

«Мы попробуем показать полный цикл переработки. Например, как стаканчики от сметаны измельчают в полимерную крошку, плавят ее и потом превращают в уличные скамейки или барные столы», — рассказывает Арина Ковыль.

Помимо пункта приема вторсырья в центре работают швейная мастерская и мастерская хендмейда. Там мастера создают изделия и арт-объекты из сложно перерабатываемых материалов.

Экскурсии по GoGreenCenter проводят бесплатно. Договариваться нужно с Ириной Портновой по телефону 89191109146.

Напомним, что аналогичные экскурсии уже полгода проходят в челябинском «Немузее мусора». В подвале на Комсомольском проспекте, 61 создано пространство с арт-объектами из пластика и фермой по переработке пищевых отходов.