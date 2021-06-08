В Челябинске стартуют бесплатные пешеходные экскурсии

Первая будет уже 8 июня по Кировке

Краеведческий отдел библиотеки им. Пушкина возобновил пешие прогулки с гидом по улицам города. Участие в экскурсии бесплатное, нужно лишь зарегистрироваться.

Первая встреча состоится 8 июня в 18:00, участники пройдутся по Кировке от площади Ярославского (с крыльца Театра оперы и балета) до ворот на площади Революции. В пути экскурсовод расскажет о здании главпочтамта, магазинах купцов Валеева и Стахеева, кинотеатре «Знамя». Чтобы принять участие, записывайтесь по телефону 264-73-11.

В июне состоятся еще две экскурсии: 18 июня гид библиотеки поведет группу гулять по улице Коммуны, а 29 июня — по улице Красной.