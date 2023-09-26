X Международный фестиваль «Джаз на большом органе» состоится в Челябинске с 27 сентября по 1 октября. Его амабассадором и художественным руководителем остается знаменитый челябинский органист, народный артист России Владимир Хомяков.
В этом году фестиваль откроет главный органист зала «Зарядье» Лаба Лабзина (Москва). В программе — концерты джаз-вокалистки Тины (Армения), органиста, импровизатора Вячеслава Золотовского (Нижний Новгород), молодого московского барабанщика, композитора Дмитрия Сафонова и органистки Анны Бакунц (Армения), а также органиста Игоря Гольденберга (Москва), саксофониста Алексея Круглова (Москва), ударника Олега Юданова (Архангельск) и ансамбль горлового пения ALASH (Тува).
На гала-концерте 30 сентября в Концертном зале «Родина» будут одновременно звучать саксофон, труба, валторна, тромбон, перкуссия и орган. Завершится фестиваль нестандартно: 1 октября в 18:00 на сцене Центра креативных индустрий SVOBODA2 состоится концерт Нового Художественного Ансамбля Льва Гутовского и народного артиста России Владимира Хомякова.
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