В Челябинске стартует фестиваль «Джаз на большом органе»

Музыкальный форум, аналогов которому нет в России, проходит в десятый раз

X Международный фестиваль «Джаз на большом органе» состоится в Челябинске с 27 сентября по 1 октября. Его амабассадором и художественным руководителем остается знаменитый челябинский органист, народный артист России Владимир Хомяков.



В этом году фестиваль откроет главный органист зала «Зарядье» Лаба Лабзина (Москва). В программе — концерты джаз-вокалистки Тины (Армения), органиста, импровизатора Вячеслава Золотовского (Нижний Новгород), молодого московского барабанщика, композитора Дмитрия Сафонова и органистки Анны Бакунц (Армения), а также органиста Игоря Гольденберга (Москва), саксофониста Алексея Круглова (Москва), ударника Олега Юданова (Архангельск) и ансамбль горлового пения ALASH (Тува).



На гала-концерте 30 сентября в Концертном зале «Родина» будут одновременно звучать саксофон, труба, валторна, тромбон, перкуссия и орган. Завершится фестиваль нестандартно: 1 октября в 18:00 на сцене Центра креативных индустрий SVOBODA2 состоится концерт Нового Художественного Ансамбля Льва Гутовского и народного артиста России Владимира Хомякова.

