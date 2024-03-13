В Челябинске стартует весенний фестиваль КВН

Гостями станут команды из Высшей лиги

В челябинском дворце спорта «Юность» в воскресенье, 17 марта, пройдет фестиваль КВН. Он откроет новый сезон игр южноуральских команд, рассказала Центральная Уральская лига КВН в своих соцсетях.

На сцене выступят лучшие команды города и участники Высшей лиги — челябинский «Город N» и чемпион прошлого сезона «Флэш-рояль» из Ростова-на-Дону.

Напомним, что предыдущий сезон движения КВН в ноябре 2023 года закрыл музыкальный фестиваль «Снежные буераки». За его награды боролись финалисты Центральной Уральской лиги 2023 года и команды, которые представляли регион в ключевых лигах Международного союза КВН.