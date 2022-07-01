В Челябинске стартует серия лекториев под открытым небом

В ботаническом саду ЧелГУ расскажут, почему «кринж» и «рофл» — это хорошо и как правильно считать деньги

Летом в ботаническом саду ЧелГУ запускают серию лекториев «Зеленый понедельник». Каждый понедельник июля и августа преподаватели и научные сотрудники из Челябинского государственного университета будут читать лекции и проводить мастер-классы под открытым небом. Вход свободный, не только для студентов.



Одновременно проходят три лекции. Ближайшая лекция запланирована на 4 июля. В этот день:

Кандидат экономических наук Елена Масленникова расскажет о финансовой грамотности: речь пойдет о разумных тратах личного бюджета и о том, как и кому государство может материально помочь.

Кандидат философских наук Сергей Денискин с лекцией о месте человека в мире, поисках себя и смысла жизни.

Лингвист Елизавета Сотникова объяснит, чем «кринж», «рофл» и «гуглить» хороши для русского языка и почему дети учат иностранные языки быстрее взрослых.

Начало лектория — каждый летний понедельник в 12:00 у главного корпуса Челябинского государственного университета. Если погода плохая, то занятие перенесут в аудиторию А-15 первого корпуса.

За расписанием «Зеленого понедельника» можно следить в группе «ВКонтакте» проекта или на сайте ЧелГУ.