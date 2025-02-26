В Челябинске стартует проект «Камерный вайб»

Актеры будут встречаться со зрителями с глазу на глаз

В Челябинском Камерном театре творческие встречи с артистами переросли в новый проект — «Камерный вайб» (16+). Актеры будут встречаться с публикой, общаться и открываться с новой стороны, разрушая стереотипы и даря яркие эмоции. Об этом сообщили в театре.

Первая встреча пройдет с Викторией Бухариной, знакомой зрителям по ролям в спектаклях «Под одной крышей», «Шекспир. Макбет», «Москва — Петушки», «В душе хороший человек», «Коварство и любовь», «Кто такой мсье Шмитт?». К слову, артистка в этом году отмечает 15‑летие в Камерном. Она дебютировала на сцене в роли Бекки Тэтчер в спектакле «Том Сойер».

«Виктория преодолела множество трудностей — от экстремальных ситуаций до ввода в спектакль за считанные часы. Она читает сны, предугадывает будущее и умело распоряжается временем, воплощая свою энергию и талант как на сцене, так и в кино», — делятся в театре.

Встреча с Викторией пройдет 14 марта на малой сцене Камерного. Затем «прочувствовать вайб» зрители смогут 25 апреля вместе с актером Александром Сметаниным.