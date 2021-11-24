В Челябинске стартует конкурс для талантливых детей «Андрюша»

Премия существует с 2010 года и стала успешным стартом для многих одаренных ребят

Начался прием заявок на главный детский творческий конкурс «Андрюша», в 2022 году он пройдет в 13-ый раз. Участие принять могут дети от 7 до 15 лет в восьми направлениях: изобразительное искусство, актерское мастерство, народный вокал, эстрадный вокал, академический вокал, народный танец, классический танец, эстрадный танец.



«Ежегодно мы получаем заявки на конкурс с общей численностью до 2000 детей со всех уголков области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья. С нетерпением ждем новых звездочек в большую талантливую семью „андрюшат“!» — рассказывает директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.







Участие в конкурсе абсолютно бесплатное, победители получат возможность выступить на всероссийских и международных конкурсах и поучаствовать в мастер-классах от ведущих преподавателей страны.

Подачу заявки в этом году постарались максимально упростить, сделать это можно через специальную форму на сайте конкурса. Заявки будут принимать до 1 февраля 2022 года.