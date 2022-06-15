В пятницу, 17 июня, в парке культуры имени Гагарина стартует Фестиваль уличного кино. Это проект «Ру-кино» — киношколы, где за три месяца все желающие учатся снимать свой первый фильм. Школа работает бесплатно в нескольких городах России, но начиналась в Челябинске.
В рамках фестиваля состоится показ лучших работ студентов «Ру-кино» из Челябинска и Тулы. На сцене у фонтана покажут семь короткометражных фильмов авторов-дебютантов.
«Авторы представят свои фильмы, расскажут, как придумали, как работали. Мы даем теоретическую подготовку и куратора проекта, фильм ребята снимают сами с бюджетом, которым располагают. Можно и на телефон снять отличное кино. В Челябинске первое место заняла короткометражка „Сволочь“ Татьяны Грунт и Ольги Панариной. Это история подростка из плохой компании, которому участковый помогает найти себя и свое место в жизни», — рассказывает продюсер и руководитель школы «Ру-кино» Екатерина Максимова.
Организаторы предупреждают, что фестиваль состоится, если не будет дождя (в паблике ВК вечером 17 июня появится информация): «Будем смотреть кино, пить кофе, выигрывать призы, общаться».
Программа рассчитана на 2 часа. Вход свободный, начало — в 21:30.
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