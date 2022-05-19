В Челябинске стартует фестиваль «Сцена» с детскими спектаклями

В «Манекене» сыграют «Гринча» и «Спят медведи и слоны», а в оперном — «Алису в стране чудес»

С 20 мая по 1 июня в Челябинской области стартует 32-й театральный фестиваль «Сцена». В этом году фестиваль посвящен детским спектаклям, и поэтому в челябинских театрах в ближайшую неделю вспомнят самые яркие постановки для детей.



Для фестиваля в Челябинской области собирают театральных критиков, которые оценят спектакли конкурсной программы. Жюри возглавит эксперт Российской национальной премии «Золотая маска» Елена Покорская. Отдельно соберут детское жюри, которое наравне со взрослыми побывает на всех показах и вынесет свой вердикт.

В конкурсной программе участвуют театры пяти городов области: Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Верхнего Уфалея и Озерска. 15 профессиональных театров представит 15 спектаклей.

В частности, театр «Манекен» презентует свой нашумевший спектакль «Гринч», а Театр современного танца Ольги Пона — иммерсивный спектакль «Спят медведи и слоны». В Театре оперы и балета вновь на сцене «Алиса в стране чудес», в отремонтированном Театре кукол «Бибигон», а в Камерном театре история про волка и цыпленка «Мой папа па-па-па-па-па».





Афиша спектаклей фестиваля

Для зрителей фестиваль — это еще одна возможность сходить на интересные городские спектакли. Афиша показов уже есть, билеты можно будет купить в кассах театров, где будет проходить показ.