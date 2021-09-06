В Челябинске стартует фестиваль современного искусства PULSE II

Организаторы подробно рассказали о хедлайнерах фестиваля

Во вторник, 7 сентября стартует второй фестиваль-лаборатория современного искусства PULSE: «Я (НЕ) РЕБЕНОК». С 7 по 12 сентября на трех площадках города в рамках феста пройдет 14 мероприятий: спектакли, выставки и концерты от режиссеров и артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов страны.







PULSE начинался в 2019 году как лаборатория иммерсивного театра, но теперь программу феста решили дополнить концертами и художественными инсталляциями. Хедлайнером фестиваля стали иммерсивная выставка «Мам, привет» и постановка QUESTIONING или «Кто ты?». Это не театр в классическом понимании, здесь нет зала и сцены, а посетители сами участвуют в событии.





Спектакль-игра QUESTIONING (Pop-up театр, Санкт-Петербург)



«Иммерсивный театр — это в первую очередь погружение и участность. Зрители не сидят в кресле, а принимают участие в процессе. В 2019 году у иммерсивных постановок с фестиваля был очень хороший отклик, это нужно челябинскому зрителю, тем более, что мы почти единственные, кто привозит подобоное», — комментирует художественный руководитель фестиваля и главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев.

Выставка «Мам, привет» — это сборник историй о взаимоотношениях с мамой, чувственный документальный спектакль. Инсталляция делится на несколько столов, на каждом собран натюрморт из знакомых предметов — игрушек, записок, цветов в горшках и других вещиц из детства. Истории зритель слышит через наушники. У спектакля нет временных рамок и единого маршрута, каждый сам решает, сколько времени посвятить событию.





Спектакль-выставка «Мам, привет» (фото: театр «Практика», Москва)



«Мы не говорим, что должен почувствовать зритель, потому что это очень индивидуально. Но мы хотели создать пространство из очень искренних и трогательных, даже болезненных историй. Хорошие, конечно, тоже есть, но их меньше», — рассказала режиссер спектакля-выставки Вика Привалова.

Вторым хедлайнером стала иммерсивная постановка QUESTIONING — перформанс от петербургского Pop-up театра. Участники садятся друг напротив друга и отвечают на вопросы из предложенной анкеты. С каждым вопросом анкета заставляет вся глубже посмотреть в себя, а после того, как завершится анкетирование, зрители начинают свободное общение друг с другом.





Спектакль-игра QUESTIONING (Pop-up театр, Санкт-Петербург)



Изначально этот перформанс придумали в Швейцарии. В Санкт-Петербурге его адаптировали под российского зрителя, режиссер оригинального швейцарского перформанса в этом активно помогал театру Pop-up.

«Мы привезли в Питер режиссера спектакля, гуляли с ним по городу, общались. Погружали режиссера в ту среду, где мы живем. Быт и менталитет Швейцарии отличается от нашего. В изначальном перформансе были вопросы, которые специфично работают с нашим зрителем, и мы вместе кое-что меняли. По тому же принципу мы должны будем прочувствовать атмосферу Челябинска и внести корректировку в вопросы, которые будут в анкетах челябинцев», — поделился Семен Александровский, режиссер Pop-up театра в Санкт-Петербурге.





Спектакль-выставка «Мам, привет» (фото: театр «Практика», Москва)



Фестиваль PULSE II пройдет на трех городских площадках: на базе Молодежного Театра, арт-кластера Svoboda 2 и на территории творческого пространства GoGreenCenter. 12 сентября от Молодежного театра до Свободы, 2 будет курсировать фестивальный автобус.

В рамках фестиваля PULSE организаторы обещают соблюдение всех мер безопасности, связанных с пандемией, однако сама тема пандемии на мероприятиях упоминаться не будет.

«Коронавирус не является интересной темой для театрального разговора, потому что за полтора года пандемии все уже устали от него, мы не будем концентрировать на ней внимание в рамках фестиваля», — Говорит Иван Миневцев.

Первым событием 7 сентября станет открытие выставки «Мам, привет» в 19:00 в Молодежном Театре. Билетов на первый день уже не осталось, но успеть на остальные еще можно.