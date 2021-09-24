В Челябинске стартовала Южноуральская книжная ярмарка

На мероприятие прибыл губернатор Челябинской области и выбрал себе несколько книг

В пятницу, 24 сентября, в торжественной обстановке открылась Южноуральская книжная ярмарка и всероссийский литературный форум #Рыжийфест. Для участия в ярмарке в Челябинск съехались издательства со всей страны. На открытие в Центр международной торговли прибыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона прогулялся по ярмарке и выбрал несколько книг для себя и семьи.

За час губернатор обошел практически все стенды, поговорил с писателями и представителями издательств. Особенно внимательно он осмотрел ряды с детской литературой — Алексей Текслер попросил продавцов порекомендовать книги для своего девятилетнего сына Миши.

«Честно признаться, давно не читал бумажных книг, чаще читаю с планшета, это удобнее. Последняя моя бумажная книга — это „Сказки Бажова“. Ее задали на лето сыну. Мы читали сказки постоянно, и когда я Мишу укладывал спать, садился и дочитывал уже сам. Все эти сказки я читал в детстве, но сейчас по-новому открываю их для себя», — рассказал губернатор.

Кроме того, Алексея Текслера заинтересовали редкие книги об истории. Как пояснил губернатор журналисту ИА «Первое областное», в свободное время он любит изучать историческую литературу. Например, недавно прочел роман Бориса Акунина «Дорога в Китеж».

«Мне очень понравились присутствующие на ярмарке издания, которые занимаются просветительской деятельностью. Не просто перепечатывают что-то готовое, а интересуются историей, собирают авторов, издают книги. Это очень интересно. Я после пройдусь и куплю, что приметил. Изучая историческую литературу, ты понимаешь, что все уже было. В другую эпоху, в другой одежде, с другой техникой, но поступки людей не меняются. И знание истории помогает избегать собственных ошибок», — прокомментировал Алексей Текслер.

Южноуральская книжная ярмарка и литературный форум #Рыжийфест пройдут в Центре международной торговли с 24 по 26 сентября. В программе больше 60 событий, среди которых встречи с известными писателями. Посетители книжной ярмарки смогут пообщаться с Денисом Драгунским, Алексеем Сальниковым, Яной Вагнер, Яной Летт, Евгенией Некрасовой, а также с издателями, переводчиками, литературоведами и блогерами из разных городов страны. О 12 самых ярких событиях форума мы рассказывали подробнее по ссылке.