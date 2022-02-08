В Челябинске стартовала акция «Сдай батарейку — спаси планету»

Сдать в переработку элементы питания можно в библиотеке им. Пушкина

7 февраля в Челябинске стартовала акция «Сдай батарейку — спаси планету». Ее проводит Центральная библиотека им. А. С. Пушкина ко Всемирному дню батарейки, который проходит 18 февраля. До 6 марта в фойе библиотеки можно сдать в переработку использованные элементы питания.



Акцию проводят для того, чтобы обратить внимание жителей на проблемы окружающей среды и внедрить раздельный сбор твердых отходов в повседневную жизнь горожан.

Выброшенные элементы питания вредны для природы, одна батарейка заражает до 20 квадратных метров почвы и до 400 литров воды. Поэтому отработанные гальванические элементы очень важно перерабатывать.

Акция действует в библиотеке с 7 февраля по 6 марта 2022 года.