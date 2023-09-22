В Челябинске стартовал «Рыжий фест» и книжная ярмарка

На нее приехали представители 80 издательств из 26 регионов России

22 сентября в челябинском Центре международной торговли стартовала Южно-Уральская книжная ярмарка и «Рыжий фест». Сюда съехались представители 80 издательств из 26 регионов России. За три дня на фестивале пройдут встречи с писателями и критиками, кинопоказы и круглые столы с обсуждением современных трендов в литературе, кино и анимации.



В открытии «Рыжего феста» участвовали общественный деятель, учредитель фонда 2020 Ирина Текслер, заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина и директор публичной библиотеки Наталья Диская.

«Мероприятие это не может не радовать. Действительно одно из самых крупных литературных событий в Уральском федеральном округе и самое заметное, не побоюсь этого слова. Спасибо всем, кто приехал к нам на форум. Собралось 26 регионов от Владивостока до Калининграда. Это для нас большая гордость. Давайте общаться. Открывайте себе что-то новое. И всех с праздником культуры и просвещения, и спасибо», — рассказала Ирина Текслер на открытии.

Открыли фестиваль танцевальным перформансом и награждением — челябинский издательский дом «Абрис» стал главным издательством года.

На открытие пришло более полутора сотен людей, свои прилавки открыли издательства с Урала, из Башкирии, Москвы и Санкт-Петербурга и из других регионов и городов, в том числе из новых российских регионов: на «Рыжий фест» приехала делегация библиотекарей из Ясиноватой.

Ярмарка будет идти до 24 сентября. В программе более 100 событий, десятка самых интересных — в подборке. Полное расписание по дням — на сайте «Рыжего феста».