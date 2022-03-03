В Челябинске стартовал показ лучших фильмов Международного фестиваля анимации

В подборке 2022 года девять короткометражек из Европы и Азии

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В кинотеатре имени Пушкина с 3 по 19 марта покажут девять лучших анимационных фильмов из конкурсной программы London International Animation Festival 2022. На большом экране зрители увидят короткометражки в 2D, в 3D и сделанные с помощью кукол.



В подборке абсолютно разные фильмы, особенно выделяются, на наш взгляд:

Китайский двумерный фильм «Гроб». Главный герой фильма живет в перенаселенном китайском городе, и отсутствие личного пространства заставляет его погружаться в собственное сознание, чтобы отдохнуть от всего.





Мультфильм «Суп» (Германия), несмотря на абстрактную картинку, имеет ясную тему — проблема загрязнения планеты пластиком. Автор сравнивает мир бактерий и клеток с обычным, большим миром, находит параллели и явно указывает на экологические проблемы.





«История Сэма» — более последовательный анимационный фильм из Великобритании. Здесь есть полноценный сюжет, хоть и короткий. История о заурядной жизни обычного англичанина щедро разбавлена черным юмором и авторскими размышлениями о свободе выбора.





Подборку из девяти короткометражек будут показывать в кинотеатре имени Пушкина. Мультфильмы показывают только на языке оригинала с русскими субтитрами.